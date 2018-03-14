14.03.2018, Харьков, Михаил Рябов

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СБУ ворвалась в квартиру журналиста, критиковавшего Порошенко, и подбросила взрывчатку

Сотрудники СБУ ворвались в квартиру харьковского журналиста Дмитрия Губина, известного по критике правящего на Украине националистического режима.

Как рассказали «ПолитНавигатору» коллеги репортера, обыск проводили две бригады СБУ – одна местная, а также присланная из Киева.

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Обыск проводился в рамках уголовного дела по государственной измене одесского журналиста Артема Бузилы, где Губин, якобы, фигурирует как свидетель.

Представители украинской спецслужбы, не дожидаясь прибытия адвоката, повалили Губина на пол, заломав руки за голову.

В этот момент в бельевом шкафу была «обнаружена» взрывчатка и учебник по картографии, на которые представители киевской бригады СБУ указали понятым.

Когда Губину позволили встать, он письменно зафиксировал в протоколе протест против незаконных действий силовиков.

В ходе обыска у журналиста были изъяты компьютеры и телефоны, затем он был доставлен в СБУ, где силовики интересовались его знакомством с блогером Мирославой Бердник и обозревателем Дмитрием Скворцовым.

Обыск и допрос длились 12 часов, после чего Губин был отпущен.

Одновременно в Харькове также прошел обыск у еще одного местного журналиста, а также участника Русской весны Спартака Головачева, которому также были подброшены гранаты, однако после допроса он был отпущен.