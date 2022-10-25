СБУ возбудила дело против российского министра за переброску военной техники в Крым

25.10.2022  16:20 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, СБУ, Спецоперация, Транспорт, Украина
Новости Украины

СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении министру транспорта России Виталию Савельеву, который участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

Установлено, что высокопоставленный чиновник способствовал минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил переброску в Крым почти 300 единиц бронетехники, которая потом использовалась после 24 февраля на бывших территориях Украины.

«Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого глава минтранспорта России дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании «Российские железные дороги» и так называемого «Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымская железная дорога», – отмечает пресс-служба ведомства.

Савельева подозревают в «пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны», а также в «незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».

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