СБУ возбудила уголовное дело против специалиста, возобновившего подачу воды в Крым

19.12.2022  15:28 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политические репрессии, Украина, Харьков, Херсон


СБУ возбудила уголовное дело против руководителя Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра. Он обвиняется в оказании помощи российской стороне по запуску подачи воды в ранее заблокированный Северо-Крымский канал.

Киев трактует это как «добровольное сотрудничество с агрессором» – «налаживание подачи военным базам РФ в Крыму». В СБУ подчеркивают, что знают о местонахождении специалиста в контролируемой российскими войсками части Херсонской области и угрожают ему расправой.


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Сегодня же украинская карательная структура отчиталась о задержании жительницы Харьковской области, которая до отступления российских войск работала лавным специалистом отдела экономического развития в Купянске.

Женщина арестована – СБУ рапортует, что уже получила от нее раскаяние «в совершении преступления под воздействием российской пропаганды».

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