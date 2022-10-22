СБУ возбудилась против властей Ирана: «Поставщикам дронов в РФ грозит по 12 лет»

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Новости Украины

Украинские спецслужбы начали уголовное производство против всех причастных к поставкам в РФ иранских дронов «Shahed-136» и «Mohajer-6», а также баллистических ракет малой дальности «Fateh-110» и «Zolfaghar».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие считает, что есть все основания утверждать, что представители иранских властей и ОПК «умышленно помогают РФ в войне против Украины». Целью расследования является поимённое установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

«Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления РФ. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточен нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому сейчас украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу», – цитирует пресс-служба и.о. главы СБУ Василия Малюка.

Отмечается, что производство открыто по ч. 1 статьи 111-2 УК («Пособничество государству-агрессору»). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Действия СБУ прокомментировал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он обрадовался, что теперь и Иран «пошёл вслед за русским кораблём».

«Тут нечего и устанавливать, все прекрасно понимают, чей дрон. Иран всегда так делает, не признают, что их вооружение, говорят, что их там нет, и инструкторов там нет и т.д. Ну, они сели в русский военный корабль и плывут в нужном направлении вместе с Россией. Если так будет продолжаться, то изоляция Ирана будет ещё больше и больше. Тут нужно понимать, чем Россия смогла купить Иран? Чего нет у Ирана, что есть в России, нефть, газ? Я думаю, что речь идёт о сотрудничестве в каком-то ядерном секторе», – сказал Игнат в эфире телеканала «Дом».