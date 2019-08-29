СБУ возглавил ни дня не служивший друган Зеленского. Шуфрич постеснялся вспомнить о репрессиях

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент поддержал представление президента Владимира Зеленского о снятии с должности главы СБУ Василия Грицака, после чего на этот пост был назначен Иван Баканов, бывший директор комик-группы «95 квартал» и бывший сосед по подъезду Зеленского.

Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Баканов не имеет опыта службы ни в армии, ни в других силовых структурах. Во время предвыборной кампании руководил штабом Владимира Зеленского.

«Я хотел бы еще раз напомнить предвыборную программу Зеленского – «основанием на назначение на должность станет ум, образование, талант и совесть. А не то, что вместе крестили детей. А какие же такие заслуги у пана Баканова? Он известный офицер спецслужб или офицер, который воевал за Украину? Нет! Это сосед Владимира Александровича еще с детства. Нам сказали, что закончилась эпоха кумоства. А что, началась эпоха сватовства? С кем вместе «Сватов» снимали?» – не забыл «уколоть» новую власть депутат-порохобот Алексей Гончаренко.

До тех, пока в парламенте у Зеленского не было достаточного числа голосов в Раде для увольнения Грицака, Баканов был «смотрящим» от нового президента в СБУ на должности замглавы спецслужбы.

Оппоненты Зеленского уже выяснили, что супруга Баканова является гражданкой России.

Во время выступления в Раде Баканов пообещал очередные реформы в СБУ с целью ликвидации конкуренции между силовыми органами, переход на стандарты НАТО.

Депутат от «Голоса» Соломия Бобровская попросила Баканова «активно включиться в работу» по отстаиванию территориальной целостности Украины в Одесской области, особо обратить внимание на Приднестровье, а также разобраться с «передачей метров приграничного столбика Молдове в направлении Джурджулешты», и почему при поездке в Бессарабию теперь приходится пересекать молдавскую территорию.

Депутат от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич выразил надежду, что СБУ, как и в сериале «Слуга народа», будет работать честно, а не служить инструментом обогащения президента, как было при предшественниках Зеленского.

О том, что СБУ также следовало бы прекратить массовые политические репрессии в отношении несогласных с националистическим курсом Киева, «оппозиционер» Шуфрич упомянуть забыл.