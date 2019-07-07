07.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Коррупция, Украина
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СБУ вскрыла факт хищения снарядов на позициях ВСУ

Командир одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», попытался списать похищенные ранее боеприпасы как потраченные на обстрел позиций защитников республик Донбасса.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военный преступник Мишанчук в преддверии убытия 57-й бригады из зоны «ООС» для сокрытия своего бизнеса, построенного на хищении и продаже боеприпасов, отдал приказ подчинённым списывать похищенные боеприпасы якобы на ведение ответного огня по позициям Народной милиции ДНР», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства добавил, что данный факт недостачи боеприпасов вскрыт контрразведкой СБУ.

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