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На Украине объявили, что установили личности 15 человек, которые готовят выборы в ЛНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Среди вражеских приспешников – руководители «избирательной комиссии ЛНР», а также представители территориальных ячеек кремлевской партии «Единая Россия» и других думских политических сил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, «по одному из сценариев», планируется провести выборы в сентябре этого года. В ходе волеизъявления должны избрать депутатов парламента ЛНР и советов муниципальных образований.

В вину упомянутым 15 людям ставят то, что они сформировали территориальные избирательные комиссии, занимаются обустройством участков для голосования и проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку выборов.

СБУ открыло уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.