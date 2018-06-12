12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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СБУ выбивает признания и незаконно изолирует людей – украинские правозащитники

Вопиющие нарушения прав человека – это рутинная повседневность деятельности украинских спецслужб.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Центра стратегических дел Харьковской правозащитной группы, адвокат Геннадий Токарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически в каждой из жалоб, которые проходили через нашу организацию, если речь шла о деятельности СБУ, связанной с криминальным преследованием лиц за преступления, относящиеся к их компетенции – это преступления против нацбезопасности или связанные с терроризмом – в этих всех делах были жалобы лиц или их родственников на незаконные задержания, впоследствии связанные с применением незаконного насилия. Как мы понимаем, в первую очередь, для получения признания или информации о доказательствах.

Места этих задержаний были незаконны, так как они незарегистрированные. Я могу так говорить, потому что в тех делах, которые у нас были, ни в одном из случаев государство не признало этого факта – то есть, это классически попадает под определение второй статьи конвенции (о защите прав человека – ред.). Собственно, не было процессуальных и судебных решений, это информация содержится лишь в жалобах и наших дальнейших документах, которые мы подавали в международные судебные органы», – рассказал адвокат.

«Можно сказать против моих утверждений, что это выдумки, фантазии, так как нет судебных решений, но есть десятки отчётов мониторинговой миссии ООН, в каждом из которых красной нитью проходит именно эта тематика, нарушения прав человека со стороны СБУ – наиболее жестокого нарушения прав человека. Если это невозможно официальным путём, то об этом нужно говорить, потому что об этом говорят десятки, могло бы быть и больше, но далеко не все хотят говорить, а большая часть была обменяна», – отметил Геннадий Токарев.

Руководитель Центра стратегических дел Харьковской правозащитной группы Геннадий Токарев добавил, что также играет фактор запуганности лиц, попавших под давление СБУ.

«Сколько мы не работаем, ни в одном из случаев не было допуска к адвокатам, не дают позвонить родным и держат без какой-либо связи с внешним миром, и никто не знает, где они. Люди запуганы, они боятся жаловаться. Вот так работает СБУ. Такое ощущение, что они считают, что получили зелёный свет, и всё это – нормально. Но это абсолютно ненормально», – заявил правозащитник.