СБУ выдаёт бомжей за «пособников террористов»

15.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Сотрудники СБУ в своём служебном рвении выдают за пособников террористов подставных лиц, часто из числа бомжей, а также ни в чём не повинных граждан, задержанных на КПВВ при пересечении линии разграничения.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что в преддверии профессионального праздника и президентских выборов СБУ стремится продемонстрировать киевскому руководству результаты своих мнимых побед.

«С этой целью спецслужбы активизировали работу по распространению в средствах массовой информации сообщений и низкопробных видеороликов о задержании якобы пособников террористов. При подготовке отчетных материалов СБУ выставляет напоказ подставных лиц, не гнушаясь использовать людей без определенного места жительства, которые за умеренную плату готовы на камеру признаваться в чем угодно. Традиционно у всех задержанных скрыто лицо и говорят они один и тот же текст, заранее подготовленный оперативными сотрудниками», – сообщил Михаил Филипоненко.

Он также добавил, что зачастую украинские спецслужбисты задерживают на блокпостах или КПВВ мирных жителей и выдают их за преступников.

«Только с начала текущего года сотрудники госбезопасности, демонстрируя «бурную деятельность», арестовали порядка 20 человек. После подобных задержаний главные герои позорных видеороликов загадочным образом исчезают, дальнейшая судьба их неизвестна», – отметил представитель ЛНР.