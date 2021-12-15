СБУ выдала за жертв «репрессий» бандитов и пособников гитлеровцев

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Новости Украины

10 декабря СБУ и Государственная архивная служба Украины в лице «избушника» Виталия Литвиненко и главного архивариуса Анатолия Хромова с огромной помпой открыли онлайн доступ к архивным документам.

По их словам, открытые материалы якобы подтверждают «репрессивные действия Советского Союза на Крымском полуострове в ХХ веке».

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«Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В настоящее время крайне важно ознакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове», – многозначительно прокомментировал новость представитель Отраслевого государственного архива СБУ Литвиненко.

На данный момент, по заявлению украинских архивных деятелей, на официальном сайте Укргосархива в специальной рубрике «Архивы Крыма» желающие могут найти копии 30 личных дел, состоящих из:

актов об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 годов;

протоколы заседаний Крымских коллегий ВЧК и президиума ОГПУ в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 годы;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.

«Эти документы содержат много информации о десятках тысяч жителей Крыма, ставших жертвами коммунистического тоталитарного режима. Там можно найти фамилию, имя, отчество, род занятий, национальность, информацию об их семьях, причины ареста, обвинения, которые им советская власть выдвигала, информацию об осуждении, расстреле и дальнейшей судьбе», – заявил Хромов.

Помимо информации о репрессированных СБУ и Укргосархив предоставляют всем желающим прочесть информацию «об исполнителях и организаторах преследований».

Заявляется, что нынешний срыв покровов далеко не первый, так что в планах «избушных» «разоблачителей» значится публикация аж целых 106 уголовных дел, которые должны доказать крымчанам и другим заинтересованным гражданам, как «кровавые упыри» из ЧК и НКВД уморили «десятки тысяч жителей Крыма».

Хромов и Литвиненко во время презентации.

Что мы имеем сказать по данному поводу?

По данным апрельской переписи населения 1921 года в Крыму проживало 720 тысяч человек. В результате последствий гражданской войны и умышленного разрушения инфраструктуры полуострова при отступлении врангелевцев (к слову, созданный в Крыму легендарный ЭПРОН почти два десятилетия после ухода белогвардейцев из Крыма занимался подъёмом затопленных ими судов с оборудованием и без у крымских и других берегов) в 1923 году разразился голод, во время которого голодали почти полмиллиона жителей полуострова, 100 тысяч из которых умерли.

Это был ощутимый удар по демографии Крыма, зафиксированный в документах. «Десятки тысяч репрессированных крымчан» в 1920 – 1930 годы, заявленные архивной крысой Хромовым, должны были создать очередную «демографическую яму» при последующих переписях, однако никакие исследования, в отличие от «избушных», её не обнаруживают, а, напротив, фиксируют неуклонный рост населения, вплоть до начала гитлеровской оккупации Крыма.

Следует понимать, что к любым «расследованиям» СБУ следует подходить осторожно и только с наветренной стороны, чтобы не вляпаться в навозную кучу, организованную прибандеренной «безпекой» по поручению руководства Украины.

Достаточно вспомнить, как при Ющенко «избушка» устроила выставку «свидетельств украинского голодомора», заполнив её фотографиями, «позаимствованными» у голодающего Поволжья и Великой депрессии США. Столь грубая подмена была моментально обнаружена любителями истории, а сам факт фальсификации вызвал мощнейший скандал в прессе.

Буквально за день до «открытия крымских архивов ВЧК-ОГПУ» «разоблачители» из СБУ и Укргосархива открыли доступ к архивам о борьбе НКВД с террористической армией украинских националистов и гитлеровских прихвостней УПА.

«Смотрящие» за украинскими архивами опубликовали любопытный документ, который, по задумке, должен был показать, как жестоко энкавэдэшники прессовали «украинский народ».

Чтобы читатели не ломали глаза, приведём краткую расшифровку документа, касающуюся хлебозаготовок в Ровенской области, проведённой командой военнослужащих то ли РККА, то ли НКВД, в октябре 1944 года.

В документе говорится, что группа из трёх военнослужащих (старшины, сержанта и рядового) прибыла на хутора «Самострел» с целью сбора хлебопоставок. Постучавшись в один из домов, военные обнаружили, что хозяйка не желает открывать дверь.

Характерно, что клятые москали не стали выносить дверь в хату сапожищами или стрелять в упрямую тётку, а только настоятельно потребовали от неё впустить представителей военной власти.

Но в тот момент, когда хозяйка дома открыла дверь, из окна выпрыгнул неизвестный, попытавшийся скрыться. Красноармеец Ишбульдин окликнул неизвестного, а тот в ответ швырнул в солдата гранату, но та не взорвалась. В ответ красноармеец Ишбульдин выстрелом из винтовки уложил бандита наповал.

Что пытаются донести до целевой аудитории бандеровские «разоблачители»? В мирное украинское село на Ровенщине пришли «российские» НКВД, чтобы отнять у крестьян хлеб. Стали ломиться в дверь, а в результате убили «ни в чём неповинного человека» с гранатой.

Нюанс заключается в том, что крестьяне на освобождённой территории включались в план хлебозаготовок на договорных началах, для чего им выдавались деньги, посевной материал и сельскохозяйственное оборудование от государства. Опять же, поставки не были безвозмездными.

Следует также напомнить, что в октябре 1944 года в стране всё ещё действовал режим военного времени, а на Ровенщине, как и почти повсюду на Западной Украине, вовсю шуровала упашня, прекрасно обиравшая местных крестьян под угрозой смерти и не давая ничего в обмен.

Кроме того, утаивание уже оплаченного государством хлеба – тоже состав преступления.

Швырнуть гранату в представителей военной власти, даже в мирное время повод для ответной стрельбы. Так что действия красноармейца Ишбульдина абсолютно законны и ему не требовалось решать сложный философский вопрос: «Что делать, если граната не взорвалась?»

Понятное дело, что документы о массовых и зверских убийствах мирных людей упашнёй и бандеровцами архивная крыса Хромов и его подельник из СБУ опубликовать побоятся по вполне очевидным причинам.

Впрочем, и без них достаточно адекватных источников, в полной мере и без утайки публикующих информацию об оуновском терроре от Коновальца до военных преступлений карательных батальонов и ВСУ в Донбассе.

Из фрагментов документов по Крыму, представленных Укргосархивом при сотрудничестве с «Избушкой», можно понять следующее:

1. Непонятно, проходили они или нет независимую экспертизу, поскольку современное программное обеспечение предоставляет широкие возможности для подделки сканов документов, чем, например, вовсю пользуются загадочные обладатели «Особой папки». Кроме того, что эти «папки» плодятся с интенсивностью дрозофил, так из них, подобно кроликам из шляпы фокусника, извлекаются «документы», доселе не значащиеся ни в одной архивной описи под никогда не существовавшим в советском документообороте грифом секретности «Особая папка», вроде пресловутого «Катынского расстрела польских офицеров НКВД», грешащего массой очевидных для экспертов ляпов и несуразиц.

2. Если внимательно просмотреть отдельные страницы документов, заметно, что «избушники» страдают тенденциозностью, публикуя документы, в которых фигурантами расстрельных дел значатся крымские татары и немцы.

Впрочем, это мы неоднократно проходили. Во время двух немецких и одной украинской оккупации Крыма захватчики никогда не брезговали прибегать к провокациям, повышающим градус «дружбы народов» на полуострове.

3. Также обращаем внимание, что ряд приговоров к «высшей меры социальной защиты» вынесены откровенным уголовникам и, более того, неисправимым рецидивистам.

4. Сами по себе приговоры «тройки» и перечисление вины приговорённых без уголовных дел ни о чём не говорит. В данном случае важны подробности ведения следствия, улики, показания подследственных и свидетелей. Приговоры не были высосаны из пальца, а выносились на основе заведённого дела и следственных мероприятий. Без них все эти «разоблачения» – полная ерунда, плешь комариная.

5. Обвинять советские власти в разгуле «тоталитаризма», «репрессий», как доселе невиданных нарушениях прав человека и даже целых страт населения, нелепо и подло, поскольку внутриполитическая борьба сопровождалась подобными явлениями во всём мире, включая современные «рассадники демократии», где в тот же период шла активная фашизация и бессудные расправы над неугодными руками мафии и прочей организованной преступности – под контролем спецслужб.

Типичный «репрессированный» уголовник. главное, что татарин.

Примечательно, что совместная инициатива Укргосархива и СБУ подаётся как «не имеющая аналогов на постсоветском пространстве», а крымчане, по мнению застрельщиков, должны считать себя «облагодетельствованными» украинской владой за этот её решительный шаг.

К слову, 14 декабря эта же компашка открыла доступ к аналогичным документам, но уже для жителей Донбасса, не забывая нахваливать самих себя за бесчисленные добродетели.

Украинские «разоблачители», взявшиеся публиковать тщательно отобранную подборочку «документов», не учли несколько важных моментов.

Этнический немец. расстрелян за антисоветскую деятельность.

Прежде всего, тема «тоталитарных репрессий советской власти» давно потеряла свою актуальность, как неоднократно пережёванное и, в основном, сфальсифицированное, поскольку новые власти практически на всём постсоветском пространстве устроили такой мощный грабёж, разруху и геноцид населения, сравнимый разве что с гитлеровским нашествием.

Украины это касается прежде всего.

Да и сам факт морализаторства погрязшей в коррупции, клептократии, крышевании бизнеса, а в последнее время – и в бессудных репрессиях с убийством противников «Евромайдана», развёрнутых с весны 2014 года под внешним управлением, «укропише гестапо» способно вызвать у нормальных людей разве что брезгливость и отвращение к источнику столь мощных «откровений».