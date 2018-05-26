26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ вывела на улицы Киева антитеррористический спецназ с собаками

В субботу, 26 мая, Службы безопасности Украины вывела на охрану улиц Киева антитеррористический спецназ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

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“ЦСО “А” Службы безопасности Украины продолжает патрулировать футбольную столицу Европы”, – сказано в сообщении.

В СБУ зпаявляют, что собаки ищут взрывчатку, которую могли подложить диверсанты.