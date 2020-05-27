СБУ взломала твиттер Пушилина

27.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

СБУ взломала твиттер главы ДНР Дениса Пушилина и распространяет от его имени фальшивые извинения за обстрелы территории республики.

Об этом сообщил бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов.

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«СБУ взломала твитер главы ДНР Дениса Пушилина. Сообщение в кружке – фейк. Только что говорил с Денисом Владимировичем, он подтвердил, что это взлом и фейк», – сообщил Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам Пушилин заявил, что пытается восстановить доступ к аккаунту и призвал проверять информацию на официальном сайте руководителя республики.

«Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter.

Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри Республики. Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно.

Когда проблема будет устранена, сообщу об этом дополнительно, просьба проверять информацию на моем официальном сайте», – заявил Пушилин.

Владимир Зеленский ранее обещал, что Украина усилит информационную войну против ЛДНР.