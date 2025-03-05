СБУ взяла одессита за правду в чат-рулетке

Павел Бадаев.  
05.03.2025 09:25
  (Мск) , Одесса 
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Авторская колонка, Дзен, Сюжет дня, Украина


Гестаповцы слутошили очередного одесита за… общение в чат-рулетке…

Ну, после массовых арестов пенсионеров за посты в «Одноклассниках» типа «С 9 Мая!» — это неудивительно. Но тем и интереснее беззубая версия живодеров, и повод, из-за которого на мужика вышли.

Гестаповцы слутошили очередного одесита за… общение в чат-рулетке… Ну, после массовых арестов пенсионеров за...

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Итак, мамкины сценаристы из СБУ:

«Киберспециалисты изобличили одессита, который «сливал» информацию о местах дислокации, блокпостах и маршрутах перемещения украинских защитников. 55-летний мужчина в эфире чат-рулетки сообщал координаты дислокации украинских подразделений и военной техники, а также детали устройства блокпостов».

Далее эти киберонанисты докладывают общественности, что впоследствии мужик выложил одну из таких записанных в чат-рулетке бесед на видеохостинг, наплевав на то, что распространение данной информации в условиях военного положения запрещено нацистским законом. Его и вычислили.

Что интересно, никаких вещдоков (матрешек, чебурашек, пельменей и переписок в Телеге) эсбэушники свету не явили — это странно. Особенно памятуя об аресте одесского дьякона за фото с балалайкой в личном светском альбоме…

Однако «Измену родине» мужику таки влепили, и ныне он дожидается своей печальной участи «на подвале».

А теперь приквел.

Еще с полгода назад нацист Ганул выложил в соцсети видео из чат-рулетки, на котором общались два таких сермяжных мужика — один из России, а другой из Одессы. Они были явно выпивши, и вообще происходящее напоминало маевку. Одессит вдобавок был с женой, и отвечали они дуэтом. А диалог выглядел так:

 — Вы наши, русские?

— Мы Одесса!

— Одесса наш русский город, да. Нас, русских, там много?

— Да. Почти все.

— Нас ждете, ребята?

— Да.

— Молодцы, скоро придем.

— Мы вообще страдаем…

А далее одесский мужик спросил, как передать координаты штаба. Какого конкретно, не уточнил, и многократно повторил, что «днем там дети — «бейте после 12-ти ночи». Вероятно, имеются в виду 18-летние мобики и школьники, принудительно сгоняемые в военкоматы с 15 (!) лет под угрозой «не выдать аттестат и заблокировать банковские карты родителей».

 — Красавчик, чтоб дети не пострадали — дети не должны пострадать, — ответил русский мужик.

А после, вероятнее всего, все они легли спать. Так как координаты штабов, думается, и так кому надо давно известны.

Только это история не о том, успел одессит передать что-то важное или нет, а о том, что все в Одессе именно так и думаю. Вот чего боятся гестаповцы. Вот почему ганулы стучат и стучат.

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