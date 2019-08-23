23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Коррупция, Криминал, Политика, СБУ, Скандал, Спорт, Украина
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СБУ взялась за чиновников-расхитителей в украинском спорте: под суд идет главврач Минмолодежи

Чиновников от украинского спорта подозревают в организации противоправного механизма для хищения бюджетных средств при закупке лекарственных средств и медицинских препаратов для нужд национальных сборных команд Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в прессцентре Службы безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, чиновники госучреждения “Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий “Укрспортобеспечения”, которая находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушении требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. К тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.

Сейчас главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной “схеме” назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан.

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