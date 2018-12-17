СБУ заблокировала военные поставки из Запорожья

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье вывоз из страны товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов, используя подконтрольную коммерческую структуру, получала заказы от представителей одной из стран Восточной Азии на поставку комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации. Сотрудники СБУ задокументировали, что очередной заказ злоумышленники собираются переправить через одну из международных курьерских служб доставки и изъяли 72 единицы авиационных комплектующих, которые планировались к отправке”, — говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях коммерческой структуры правоохранители обнаружили более 120 единиц радиоэлектронных компонентов и комплектующих к бронетехнике, которые планировались к международной передаче, поддельные печати и штампы необходимые для изготовления пакета документов, фиктивную документацию о происхождении и качестве комплектующих.

По заключению экспертов, изъятая продукция экспортируется исключительно на основании соответствующих разрешительных документов, которые выдает Государственная служба экспортного контроля Украины. “Осуществление нелегальных поставок товаров могло создать почву для обвинений нашей страны в несоблюдении международных режимов нераспространения товаров военного назначения и двойного использования, а также дискредитации национальной системы экспортного контроля страны”, – говорится в заключении спецслужбы.