СБУ зачищает сторонников Русского мира на Западной Украине

Олег Кравцов.  
28.06.2023 08:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 617
 
Дзен, Общество, Политические репрессии, СБУ, Украина


В Волынской области на Западной Украине будут судить местного жителя, котрого заподозрили в нелояльности к Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает волынский телеканал «Аверс».

В Волынской области на Западной Украине будут судить местного жителя, котрого заподозрили в нелояльности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Отмечается, что речь идет о 42-летнем жителе села, расположенного неподалеку от областного центра Луцка. Утверждается, что мужчина «занимался вражеской пропагандой».

«В мае этого года он во время общения в видеочате высказывал собственные симпатии к идеям Русского мира, оправдывал и признавал правомерным нападение России на Украину. Отрицал агрессию РФ против нашего государства, утверждал, что Украина сама себя обстреливает», – заявила в эфире телеканала пресс-секретарь Управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук.

По ее словам, следователи СБУ подозревают задержанного по части 1 статьи 336.2 Уголовного кодекса Украины.

«Следствие по делу завершено. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направлены в суд», – уточнила представительница СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть