СБУ зачищает сторонников Русского мира на Западной Украине

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В Волынской области на Западной Украине будут судить местного жителя, котрого заподозрили в нелояльности к Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает волынский телеканал «Аверс».

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Отмечается, что речь идет о 42-летнем жителе села, расположенного неподалеку от областного центра Луцка. Утверждается, что мужчина «занимался вражеской пропагандой».

«В мае этого года он во время общения в видеочате высказывал собственные симпатии к идеям Русского мира, оправдывал и признавал правомерным нападение России на Украину. Отрицал агрессию РФ против нашего государства, утверждал, что Украина сама себя обстреливает», – заявила в эфире телеканала пресс-секретарь Управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук.

По ее словам, следователи СБУ подозревают задержанного по части 1 статьи 336.2 Уголовного кодекса Украины.

«Следствие по делу завершено. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направлены в суд», – уточнила представительница СБУ.