11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, СБУ, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

СБУ задержала боевика ИГИЛ прямо на киевской улице

В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации “Исламское государство”, — говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче.

Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

Как ранее сообщал ПолитНавигавтор, ранее сегодня СБУ похвасталась разоблачением сети “антиукраинских” интернет-пропагандистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть