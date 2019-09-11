СБУ задержала боевика ИГИЛ прямо на киевской улице

11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации “Исламское государство”, — говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче.

Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

Как ранее сообщал ПолитНавигавтор, ранее сегодня СБУ похвасталась разоблачением сети “антиукраинских” интернет-пропагандистов.