09.03.2018

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СБУ задержала генерала Рубана, занимавшегося обменом пленными и критиковавшего Порошенко за войну

СБУ задержала украинского генерала Владимира Рубана, который занимался переговорами по обмену пленными с республиками Донбасса и критиковал Петра Порошенко за продолжение войны.

О задержании Рубана сообщает функционер националистической партии «Национальный корпус» Александр Чупринюк.

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«Мирный «переговорщик» Виктора Медведчука Владимир Рубан под видом мебели пытался загнать в украинский тыл целый арсенал оружия. СБУ и контрразведка сработали на отлично. Можно только представить, сколько таких партий он уже успел загнать, и для кого? Для чего это понятно. Мы не получим мир никогда, пока наш тыл кишит такими крысами! Другие крысы уже обрывают телефоны, чтобы побыстрее освободить «своего», и шансы на освобождение у них очень высокие», – заявил Чупринюк.

Напомним, что генерал Рубан ранее позволял публично критиковать действия украинской власти на Донбассе.

Так, Рубан утверждал, что в 2014 году война на Донбассе могла быть прекращена по обоюдному компромиссу двух сторон, однако Петр Порошенко принял иное решение и настоял на наступлении на Донецк, которое в августе захлебнулось из-за разгрома группировки украинских войск под Иловайском.

Рубан также заявлял, что наемники на Донбассе воюют и на стороне Украины. Кроме того, он признавал, что украинские военные вели обстрелы жилых домов Донецка из аэропорта. «Эти обстрелы сплачивают людей. Когда бьют из аэропорта, никто уже не скажет, что это сепаратисты бьют сами по себе», — говорил генерал.

Рубан также призывал начинать прямые переговоры с ЛДНР, как это предусмотрено Минскими соглашениями, однако данный пункт не выполняется Киевом.