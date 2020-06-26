СБУ задержала неонацистов и объявила их «агентами Москвы»

26.06.2020, Киев, Юрий Коваленко

В Одессе сотрудники СБУ задержали за попытку поджечь мечеть двух членов неонацистской группировки.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации во время попытки поджога культовой исламской сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе проведения следственных действий украинские правоохранители получили все необходимые доказательства планирования террористического акта – средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами.

Сейчас фигурантов дела задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБУ добавили, задержанные националисты подозреваются в работе на Россию и сотрудничестве с представителями спецслужб РФ.

Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он указал на нелогичность действий «российских спецслужб», которые выбрали для акции почему-то Одессу, а не тот же Херсон, где много бежавших из Крыма меджлисовцев. Также экс-депутат выразил уверенность, что задержание является провокацией СБУ ради разжигания ненависти к России.

«Судя по всему, это самый настоящий бред сумасшедших. На месте спецслужб, россиян, я бы лучше это в Херсоне сделал, не в Одессе. Такое подозрение, как будто за этим стоят спецслужбы, и именно – надо же – поджигать мечеть, да так ещё быстро поймали! Но самое парадоксальное свойство, что они уже тут же и нашли виновного. То есть Россия, спецслужбы за этим стоят – то есть самый настоящий бред.

Они такими действиями продолжают разжигать ненависть против России, и, к сожалению, на украинское общество это действует. И этим инцидентом они хотят зажечь ещё и мусульман – видите, какие плохие россияне, они наняли нациков для того, чтобы поджечь мечеть! Но я могу сказать украинцам одно: не верить, это всё было организованно сегодняшней властью и в том числе СБУ. Они продолжают играть в так называемую войнушку, только они доиграются», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

Стоит отметить, что на Украине нашли приют ряд российских и белорусских неонацистов, которым на родине грозило уголовное преследование. Многие из них стали участниками карательной операции против Донбасса и получили украинское гражданство.