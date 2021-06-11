СБУ задержала поддержавшего ДНР бойца ВСУ

11.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские спецслужбы разоблачили и задержали солдата ВСУ, который перешёл на сторону ДНР и работал против киевского режима.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный сотрудничал с МГБ ДНР и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в карательной операции на Донбассе.

При этом в СБУ утверждают, что военнослужащий инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских боевиков.

«С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков», – сообщили в ведомстве, впрочем, не потрудившись предоставить этому даже минимального фотоподтверждения.

«Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», – добавили в СБУ.