СБУ задержала полицейское и пограничное начальство, вымогавшее деньги у своих

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одесской области СБУ задержала руководителей подразделений Нацполиции и пограничников, которые требовали деньги с подчиненных, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской заставлял 12 своих подчиненных систематически платить „дань“. „Такса“ капитана составляла 1000 гривен за изменение и дополнительно по 100 долларов США с каждого полицейского, какие они „зарабатывали“ на сокрытии уличенных админнарушений, в частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличению лиц в состоянии алкогольного опьянения”, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от изменения в помещениях дежурной части райотдела полиции. Руководитель подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей.

За “закрытие глаз” на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровском. По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.