05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ задержала ПТУ-шника из Ясиноватой и лепит из него “шпиона ДНР”

Вооруженные силы Украины и контрразведка Службы безопасности Украины задержали 23-летнего жителя Донецка Алексея Наводничего, учащегося в Ясиноватском строительном техникуме, по обвинению в разведке для ДНР, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

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Парень был задержан 3 июня возле Марьинки. По версии украинских спецслужб, в марте 2018 года он якобы проводил разведку военных объектов, получим 15000 рублей (более 6000 гривен) за выполненное задание.

“В 2018 году я встретился с Мачете, который предложил мне заработать денег, поехав на территорию [подконтрольную правительству] Украины и узнав их базирование. Где располагаются танки, их артиллерия, сколько у них солдат и так далее. От меня нужна была информация, сколько у них человек, какая техника и как сильно они готовятся к бою. Я согласился с этим заданием и выехал на следующий день, сел на 42-й маршрут, доехал и пошел в сторону Марьинки. Дойдя до ближайшего блокпоста, я узнал всю информацию о вооружениях – что стоит, где стоит, как стоит, какие укрепления – и вернулся тем же путем, сел автобус и уехал к себе в Донецк. Приехав в Донецк, я позвонил Мачете и рассказал всю эту информацию”, – сообщил подозреваемый во время допроса.

Во время второго выезда парня поймали.

4 июня материалы против ПТУ-шника направили в Волновахский отдел полиции, который открыл уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса – создание незаконных вооруженных формирований.

