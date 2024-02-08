СБУ задержала российского инспектора по делам несовершеннолтних

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На Украине продолжаются репрессии против жителей юго-восточных регионов, которые сотрудничали с Россией.

Так, задержан сотрудник областного управления МВД России в Запорожской области, вошедшей в состав РФ по итогам референдума.

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Отмечается, что мужчину схватили во Львове, откуда он планировал выехать в ЕС.

Он является жителем Васильевского района Запорожской области, где в июне 2022 года поступил на службу в российский райотдел полиции на должность участкового по делам несовершеннолетних.

При этом СБУ утверждает, что полицейский якобы похищал и пытал местных жителей проукраинских взглядов.

В конце 2023 года он выехал во Львов под видом внутренне перемещенного лица.

«В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседних стран ЕС. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы», – отчиталась украинская спецслужба.