29.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Колониальная демократия, Мобилизация, Общество, Провокации, Происшествия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

СБУ задерживает военнообязанных мужчин Луганщины

Сотрудники СБУ с введением военного положения на Украине начали задерживать мужчин призывного возраста на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он констатировал, что, несмотря на обещания президента Украины Петра Порошенко и командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что введение военного положения не отразится на мирных гражданах, жители отдельных районов Украины уже ощутили на себе давление со стороны Киева.

«Начиная с 28 ноября, сотрудники СБУ на контрольном пункте пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская» задерживают и проверяют всех мужчин в возрасте до 50 лет», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что по имеющейся у разведки ЛНР информации, украинским спецслужбам поручено задерживать всех мужчин призывного возраста, пытающихся пересечь линию соприкосновения, дабы не допустить оттока военнообязанного населения за пределы страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть