СБУ задерживает военнообязанных мужчин Луганщины

29.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Сотрудники СБУ с введением военного положения на Украине начали задерживать мужчин призывного возраста на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он констатировал, что, несмотря на обещания президента Украины Петра Порошенко и командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что введение военного положения не отразится на мирных гражданах, жители отдельных районов Украины уже ощутили на себе давление со стороны Киева.

«Начиная с 28 ноября, сотрудники СБУ на контрольном пункте пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская» задерживают и проверяют всех мужчин в возрасте до 50 лет», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что по имеющейся у разведки ЛНР информации, украинским спецслужбам поручено задерживать всех мужчин призывного возраста, пытающихся пересечь линию соприкосновения, дабы не допустить оттока военнообязанного населения за пределы страны.