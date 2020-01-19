19.01.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Донбасс, Спецслужбы, Украина
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СБУ задерживает мужчин призывного возраста на КПП в Донбассе

Сотрудники украинских спецслужб задерживают мужчин призывного возраста при пересечении пункта пропуска в Станице Луганской.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с принятием закона о снижении призывного возраста украинские силовики начали искусственно создавать препятствия для мужской части населения, пересекающего пункт пропуска Станица Луганская в сторону Луганска», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, украинские спецслужбы получили команду задерживать парней призывного возраста, пытающихся пересечь пограничные пункты страны или линию соприкосновения, чтобы не допустить оттока пригодного к военной службе населения за пределы страны.

«Юношей перед пунктом перехода задерживают сотрудники СБУ, оказывая психологическое давление, проводят многочасовые профилактические беседы, после которых возвращают их обратно. Для данной категории граждан возможность перейти через пункт пропуска оценивается от 800 до 1500 гривен», – отметил Филипоненко.

При этом он добавил, что в Краматорске силами спецслужб формируется специальный информационный штаб, который займется подготовкой и распространением в СМИ и соцсетях положительных публикаций о снижении Владимиром Зеленским призывного возраста.

«Известно, что в одном из институтов Краматорска начался отбор студентов для этой работы», – уточнил пресс-офицер.

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