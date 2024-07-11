СБУ захватила у берегов Одессы сухогруз с российским зерном. Капитану грозит пять лет тюрьмы

Сергей Рыжов.  
11.07.2024 12:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Криминал, Крым, Одесса, Произвол, Происшествия, СБУ, Скандал, Сюжет дня, Торговля, Украина


В акватории Одессы СБУ задержала сухогруз под иностранным фоагом – его капитана обвиняют в «работе на агрессора», выразившейся в вывозе из Крыма украинского зерна.

«Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ России на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма. По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем корабль транспортировал груз в Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора», – говорится в сообщении СБУ.

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В акватории Одессы СБУ задержала сухогруз под иностранным фоагом – его капитана обвиняют в...

В СБУ утверждают, что для маскировки капитан захваченного судна якобы периодически выключал GPS-трекер корабля и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок.


«Таким образом, он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины», – уверены в «Избушке».

Сообщается, что капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы и средства навигации – проходящие по делу как «вещдоки».

Состав «преступления» традиционный: «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Правда, причем тут зерно, не очень понятно. В таком случае следовало вменить другую статью.

Сейчас решается вопрос об аресте капитана. Ему грозит до 5 лет украинской тюрьмы.

Само же судно  отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.

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