СБУ захватила у берегов Одессы сухогруз с российским зерном. Капитану грозит пять лет тюрьмы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В акватории Одессы СБУ задержала сухогруз под иностранным фоагом – его капитана обвиняют в «работе на агрессора», выразившейся в вывозе из Крыма украинского зерна.

«Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ России на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма. По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем корабль транспортировал груз в Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора», – говорится в сообщении СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В СБУ утверждают, что для маскировки капитан захваченного судна якобы периодически выключал GPS-трекер корабля и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок.

«Таким образом, он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины», – уверены в «Избушке».

Сообщается, что капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы и средства навигации – проходящие по делу как «вещдоки».

Состав «преступления» традиционный: «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Правда, причем тут зерно, не очень понятно. В таком случае следовало вменить другую статью.

Сейчас решается вопрос об аресте капитана. Ему грозит до 5 лет украинской тюрьмы.

Само же судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.