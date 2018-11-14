СБУ закошмарила обысками винницких айтишников

14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Служба безопасности Украины провела обыск в офисе винницкой IT-компании Letyshops, а также в квартире ее директора и владельца Игоря Гнатовского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на странице винницкой IT-ассоциации в Facebook.

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Отмечается, что юристы компании готовят официальный ответ.

В винницкой IT-ассоциации добавили, что, по словам Гнатовского, он не понимает причин обыска компании и его жилья сотрудниками СБУ.

Указано, что Letyshops продолжает свою работу. В СБУ обыск пока не прокомментировали.

33kanal.com сообщает, что его провели сотрудники управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области на основании постановления Печерского райсуда Киева.

Letyshops сотрудничает с более 2000 украинских и зарубежных интернет-магазинов, обслуживая более 6 млн пользователей.