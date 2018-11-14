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СБУ закошмарила обысками винницких айтишников
Служба безопасности Украины провела обыск в офисе винницкой IT-компании Letyshops, а также в квартире ее директора и владельца Игоря Гнатовского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщается на странице винницкой IT-ассоциации в Facebook.
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Отмечается, что юристы компании готовят официальный ответ.
В винницкой IT-ассоциации добавили, что, по словам Гнатовского, он не понимает причин обыска компании и его жилья сотрудниками СБУ.
Указано, что Letyshops продолжает свою работу. В СБУ обыск пока не прокомментировали.
33kanal.com сообщает, что его провели сотрудники управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области на основании постановления Печерского райсуда Киева.
Letyshops сотрудничает с более 2000 украинских и зарубежных интернет-магазинов, обслуживая более 6 млн пользователей.
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