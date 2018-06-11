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СБУ занялась “футбольными сепаратистами” на Закарпатье
ГУ СБУ в Закарпатской области ожидает объяснений от местных футболистов, принимавших участие в “сепаратистском” матче.
Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
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“Главным управлением Службы безопасности в Закарпатской области проверяется информация об участии определенных лиц в этом матче. Сейчас первично установлено участие в этом матче некоторых лиц. По возвращению они будут приглашены и опрошены”, – сказали в спецслужбе.
Напомним, в турнире непризнанных и частично признанных республик приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах команды из ДНР и ЛНР.
Ранее украинский министр спорта Игорь Жданов истерично требовал от СБУ “разобраться” с “футбольными сепаратистами”.
Метки: Закарпатье, СБУ, Сепаратизм, футбол
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