11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Закарпатье, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Спорт, Украина

СБУ занялась “футбольными сепаратистами” на Закарпатье


ГУ СБУ в Закарпатской области ожидает объяснений от местных футболистов, принимавших участие в “сепаратистском” матче.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

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“Главным управлением Службы безопасности в Закарпатской области проверяется информация об участии определенных лиц в этом матче. Сейчас первично установлено ​​участие в этом матче некоторых лиц. По возвращению они будут приглашены и опрошены”, – сказали в спецслужбе.

Напомним, в турнире непризнанных и частично признанных республик приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах команды из ДНР и ЛНР.

Ранее украинский министр спорта Игорь Жданов истерично требовал от СБУ “разобраться” с “футбольными сепаратистами”.

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