СБУ заподозрили в причастности к задержанию россиян в Белоруссии

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

СБУ могла через фиктивную фирму заманить российских граждан на территорию Белоруссии, а потом спровоцировать их арест.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский журналист Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нисколько не удивлюсь, если за белорусской фирмой, с которой у наших ребят, по словам Мезенцева, были оформлены трудовые отношения, торчат уши Службы безопасности Украины. За которой уже торчат уши сами знаете кого. А для Киева ведь это отличный шанс отыграться за «беспримерный» поход через Керченский пролив и пополнить обменный банк заложников», – предполагает журналист.

Он допускает, что белорусские спецслужбы сознательно повелись на провокацию.

«У Луки сейчас две задачи – выиграть выборы любой ценой и легитимизировать их результаты в глазах Запада. И тут, к сожалению, ребята могут стать разменной монетой. Мнением России Рыгорыч как-то не очень дорожит, потому что все ее предыдущие компромиссы принимает за уступки и слабость. Разбаловала «нашего ближайшего партнера» Москва своей добротой», – написал Коц.