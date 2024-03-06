СБУ завела дела против двух известных активистов Русской весны в Крыму

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К 10-летию «Русской весны» в Крыму Служба безопасности Украины предъявила двум соратникам Сергея Аксёнова по партии «Русское единство» подозрения в “коллаборационной деятельности и отрицании вооруженной агрессии РФ”.

Речь идет о писателе, политтехнологе и члене Общественной палаты Севастополя Сергее Юхине и о политическом обозревателе, телеведущем Сергее Веселовском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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10 лет СБУ собирала доказательную базу на Юхина и Веселовского, и пришла к выводу, что по указанию Аксёнова они организовали «филиалы» центральных «рупоров Кремля» на территории полуострова. Среди них – информагентство «Юго-Восточный фронт» и онлайн-портал «Крым 24».

«Через эти медиаресурсы оккупанты распространяют российскую пропаганду, в которой оправдывают вооруженную агрессию РФ и отрицают военные преступления рашистов. При этом Юхин неоднократно сам выступал на вражеских эфирах, где призывал к физическому уничтожению украинцев и захвату всей территории Украины», – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По «данным следствия», оба фигуранта поддерживали захватчиков еще в начале 2014 года, когда под видом общественных деятелей участвовали в организации пророссийских массовых мероприятий на территории полуострова.

Впоследствии «им поручили создание местных ячеек» по распространению «кремлевской пропаганды». Деньги на реализацию этого «проекта» они получали от местной оккупационной администрации РФ.

Веселовскому и Юхину предъявлено обвинение по двум статьям УК Украины – ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Действия Юхина дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 442 (геноцид).

«Поскольку фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности», – заявляют в СБУ.