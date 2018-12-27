27.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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СБУ заявила о задержании руководителя «российской агентурной сети»

СБУ отчиталась об очередном разоблачении «российской агентурной сети». Так, контрразведчики задержали ее «руководителя», капитана первого ранга ВСУ в запасе, который, якобы, собирал данные о деятельности украинских военных и отправлял их российским военным.

Об этом на брифинге в Киеве заявил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что задержанный отставник был также гражданином Российской Федерации.

«Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч», – заявил Настюк.

В СБУ уверяют, что задержанный вместе с подельниками следил за военными, дислоцирующимися в Очаковском гарнизоне Николаевской области:

«Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшей координации деятельности на территории Очаковского района «боевого подполья» для проведения деструктивных мер по дестабилизации ситуации в регионе».

У «агента» изъяли средства связи, компьютерную технику и электронные накопители, на которых обрабатывались «собранные сведения, документальные материалы, в том числе с ограниченным доступом». Его обвиняют в преступлении по ч.1, ст.111 (госизмена).

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