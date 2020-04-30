30.04.2020, Одесса, Юрий Коваленко
 
День Победы, нацизм, Общество, Одесса, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина
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СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается


Власть Зеленского панически боится и ненавидит Одессу, которая остается русским городом, несмотря на жестокие шестилетние репрессии.

Накануне очередной даты со дня трагических событий в Одессе, когда националисты сожгли людей в Доме профсоюзов, украинские спецслужбы отчитались о крупном улове агитационной продукции защитников «Куликова поля».

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Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения «Куликово поле» организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года. Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой «республики Новороссия» и силового захвата государственной власти», – отрапортовали в СБУ.

В пресс-службе убеждены, что организаторы хотели использовать данный инфоповод для дискредитации Украины.

«Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера.

В частности, изъяты открытки с разделением Украины на фейковые «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса русский город» и «Одесса – Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету «Новороссия» и другую запрещенную законодательством продукцию», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, по результатам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

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