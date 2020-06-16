СБУ Зеленского сознательно уничтожает промышленность Харькова

16.06.2020, Харьков, Артур Манцевич

На одном из крупнейших харьковских предприятий — завод «Электротяжмаш» —проводятся обыски. Прокуратура, СБУ и полиция совместными усилиями ищут следы его сотрудничества с Россией.

Как сообщил 16 июня прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов дирекцией госпредприятия заключены заведомо убыточные сделки. Под видом договорных отношений с английской фирмой Industrial Fields Limited поставка агрегатов и запчастей для тепловозов происходила напрямую (о Ужас!) на Брянский машиностроительный завод. Это, как подчеркнул прокурор, крупнейший производитель маневровых и магистральных тепловозов в России.

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Но самое страшное, по мнению карательных органов Украины, что все расчеты проводились не в гривнах или хотя бы в фунтах стерлингов, а, представьте себе, в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости. Казалось бы, любая лавочка продаёт залежалый или потерявший вид товар дешевле. И что, каждого торгаша надо кошмарить вместе с прокуратурой и СБУ?

А тут на один завод в едином порыве наехали Индустриальный райотдел полиции в Харьковской области, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, а Харьковской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве «по факту растраты в крупных размерах имущества завода по ч. 4 ст. 191 УК Украины».

Что же это за растрата? В прокуратуре отметили, что по предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс.грн (ок. 2,6 млн рублей). А еще несколько поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациям не состоялись ​​из-за незавершения производственного цикла.

Причина срыва поставок — коронавирус. Рабочие смены были сокращены, но больных больше, чем где-либо ещё в городе. «23 — это подозрения, подтверждено было 15 случаев с апреля месяца. Один умерший – не от COVID-19, у него отрицательный ПЦР. На сегодня 4 человека болеют, у 2 человек уже отрицательные ПЦР, но продолжают лечить пневмонию. Остальные выздоровели. Последний подтвержденный — 11 июня, хотя болеет с 29 мая. Ранее был отрицательный результат ПЦР», — пояснила глава областного лабораторного центра Любовь Махота.

С 2019 года в «Электротяжмаше» исполняет обязанности директора Виктор Бусько, депутат Запорожского областного совета от «Оппозиционного блока» и экс-директор «Запорожогнетрив» Рината Ахметова. Против него и других руководителей завода собираются выдвинуть подозрения.

Ради простой растраты не стали бы три ведомства врываться на режимный объект и пугать рабочих с инженерами. Главное — это показать всем харьковским предприятиям, что ради разрыва их многолетних связей с Россией украинские правоохранители готовы пойти на всё, вплоть до уничтожения и куда более прибыльных производств.

И это — только «первая ласточка» в намеренной ликвидации харьковской промышленности с помощью СБУ ради избежания «порочащих связей» с неправильными партнёрами. Продолжение этой истории на других заводах последует обязательно.

А куда девать людей, если начнутся массовые сокращения сотрудников? Ответ гораздо проще, чем кажется многим экспертам. Военкомат наготове, резервистов берет в армию с удовольствием. Призывников — тоже, хотя эпидемия и отсрочила сроки поставок солдат в войска. Но ведь ВСУ — не «Электротяжмаш», и армии нужно навёрстывать упущенное.