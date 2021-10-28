28.10.2021 09:26 (Мск), Москва, Александра Докучаева

15-16 октября 2021 года в Москве состоялся седьмой Всемирный конгресс соотечественников, подаривший надежду этим людям, проживающим за рубежом. Но на деле ситуация не столь оптимистична, как может показаться на первый взгляд.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева.

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В его работе приняли участие около 400 руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из 102 стран, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских фондов и неправительственных организаций. С учетом действующих ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, данное мероприятие прошло в очно-заочном формате.

И в этот раз соотечественники услышали, как в России заботятся о соблюдении их прав, особенно в связи с включением в Конституцию страны статьи об особом отношении к соотечественникам за рубежом:

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

О важных новациях в законодательстве, которые ждут соотечественники, сказал в своей речи министр иностранных дел России С.В.Лавров, открывший Конгресс. Его слова «убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок, он обязан автоматически получать российское гражданство» были встречены дружными аплодисментами. Решения этого «недетского» вопроса о детях ждут уже более десяти лет.

О законодательной работе в новом созыве Государственной Думы участникам Конгресса доложил Константин Затулин. Одобрения участников заслужила информация о внесенном законопроекте «О репатриации в Российскую Федерацию», о российском гражданстве жителей ПМР, которое они могли бы получить без выезда в Россию как жители ЛДНР, о решении вопроса по гражданству детей из смешанных семей по заявлению одного родителя-гражданина России, чтобы не ждать согласия родителя-иностранца на получение гражданства РФ ребенком.

После Конгресса Затулин подготовил аналитическую справку «Миграция, репатриация и получения гражданства России: постановка вопроса и законодательные инициативы» для главы МИД РФ, назначенного президентом руководителем партийной комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, кроме того, что он же является председателем правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Данный документ также был передан в администрацию президента России.

Недавно на справку Затулина получено заключение (от 21.10.2021г.), подписанное начальником Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами И.В. Масловым.

Господин Маслов не стал вникать в конкретные предложения, с которыми выступил опытнейший в проблемах соотечественников политик, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Из отзыва следует, что все, о чем пишет Затулин, либо уже реализовано, либо будет учтено в новых редакциях законов, которые готовятся в недрах аппарата, либо вообще противоречит нормам семейного права.

Не буду комментировать абсурдность претензий к позиции Затулина. Депутат прекрасно осведомлен о современном состоянии законодательной базы в отношении соотечественников. Затулин не ломится в открытую дверь.

Он говорит о нескольких, оставшихся на сегодня, нерешенных проблемах: о вопросе российского гражданства детей, у которых гражданство России имеет только один родитель; о процедуре признания «носителем русского языка»; о продолжающихся изъятиях у граждан России паспортов; о необходимости «миграционной амнистии» для граждан Украины, ставших невольными нарушителями миграционных законов.

Не нравится Маслову и законопроект о репатриации. Не считают нужным практически решать вопрос паспортизации жителей Приднестровья, ждущих российского гражданства. Не существенны для авторов отзыва проблемы граждан России, которые, чтобы продолжить свою работу в гос- и муниципальных учреждениях, должны представить справки об отсутствии иного гражданства, но не могут получить их, так как никогда не оформляли гражданство страны, в которой родились, (это не обязательно – Украина, чья власть не идет навстречу «москалям»), на что обращает внимание Затулин.

Если законодательство будет и дальше выстраиваться так, как считает нужным Маслов, то упованиям соотечественников, опять не суждено будет сбыться. Но надеемся, что последнее слово будет не за этим господином.

Судя по отзыву на аналитическую записку Затулина к сильным сторонам подписавшего отзыв начальника не относятся компетенции: в области прав человека, законодательства по миграции и гражданству, политики России в отношении соотечественников. Не блещут познаниями в этих областях и сотрудники управлений президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству, которые провели анализ представленного Затулиным документа. К сожалению.

Впрочем, судите сами, уважаемый читатель.

Документ, подготовленный Затулиным.

Ответ из управления президента РФ.