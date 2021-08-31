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31.08.2021 13:26 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Коррупция, Политика, Украина
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СБУшник: «Будущего у этой Украины нет»

Новости УкраиныУже этой осенью с наступлением холодов украинские города начнут замерзать из-за отсутствия отопления. Об...

Уже этой осенью с наступлением холодов украинские города начнут замерзать из-за отсутствия отопления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, после путча 2014 года начавший сотрудничать с Россией.

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Он рассказал, что практически все громкие коррупционные скандалы не получают никакого развития на Украине.

«Нет приговоров и решений суда. Россия, на которую Украина так любит кивать, каждую неделю сажает коррупционеров. С конфискацией. Неприкасаемых нет! А на Украине преследуют только за политику. За коррупцию – не принято», – обратил внимание собеседник издания.

Также у него поинтересовались, что ждет Украину в ближайшее десятилетие, если такое положение дел сохранится.

«Это мое мнение, но я боюсь, что этого десятилетия у Украины нет. И будущего тоже. И дело даже не в чиновниках, которые наворуют и сбегут, а во вполне прозаических вещах. Например, в износе инфраструктуры. Я не думаю, что осенью будет наступление в Донбассе, а вот замерзающие украинские города вполне реальны», – резюмировал Прозоров.

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