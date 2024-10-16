СБУшник на Львов-ТВ: Подумаешь – потеряем 20% территории, посмотрите на Финляндию!

Тарас Стрельцов.  
16.10.2024 21:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Украине нужно смириться с тем, что победить Россию невозможно, и отталкиваться от того, что потерянные территории уже всё равно не вернуть.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший сотрудник СБУ, украинский военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно смириться с тем, что победить Россию невозможно, и отталкиваться от того, что...

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«Давайте смотреть на международный опыт, у нас есть перед глазами пример Финляндии. По размерам Финляндия похожа на нас, по размерам России и Советского Союза. Они же не вышли с призывами: только границы 39 года! Они прагматично подошли к этому делу: мы не можем вытянуть это противостояние, мы не можем победить Советский Союз.

Да, они признали потерю 20% территорий, но создали такой способ жизни, что русские в очередь становятся, чтобы заглянуть за финский забор, попробовать получить финский паспорт, приехать в финский супермаркет, затариться финскими продуктами питания, а потом вернуться к себе в нору и там угрожать всему Западному миру. Вот так сейчас они живут», – вешал лапшу рагулям Ступак.

«Мы тоже должны создать такой способ жизни, чтобы с той стороны к нам заглядывали. Кто-то скажет – «нет, только вперёд!» Хочу привести примитивное сравнение.

Сколько вам времени надо, чтобы одолеть Александра Усика на ринге? Лучшие боксёрские перчатки, трусы боксёрские вам не помогут в короткой перспективе одолеть Александра Усика, потому что он тренировался десятки лет, изнурительная диета, а не пиво, караоке, дискотека…

Поэтому шансов ваших сейчас одолеть Усика 0,0%. Поэтому нужно учитывать свои возможности. Точно так же и мы должны учитывать», – объяснял укро-политолог.

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