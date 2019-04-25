Выборы
25.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

СБУшник обрадовался выдаче российских паспортов Донбассу

Москва приняла решение об упрощении процедуры получения гражданства для жителей республик Донбасса якобы для того, чтобы воевавшие против украинской армии военные ЛДНР могли переехать в Россию. Сам же Донбасс, вместе с бабушками, – вернут Украине.

Такое конспирологическое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал полковник запаса СБУ Владимир Мулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос в тех, кто сейчас по закону Украины освободил от ответственности всех, кто стрелял в нас на Майдане. Но точно так же должны поступить в отношении тех, кто находится на Донбассе, украинских граждан. Но я вам гарантирую, это не мое мнение, что им амнистии украинский парламент и тот, который будет сейчас, не предоставит.

Естественно, русские своих не бросают, поэтому повстанцев выведут, используют в новых ЧВК, горячих точках, их знания будут нужны России и всем остальным. Эту территорию с бабушками и дедушками запихнут обратно в Украину», – утверждает бывший СБУшник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть