СБУшник обрадовался выдаче российских паспортов Донбассу

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Москва приняла решение об упрощении процедуры получения гражданства для жителей республик Донбасса якобы для того, чтобы воевавшие против украинской армии военные ЛДНР могли переехать в Россию. Сам же Донбасс, вместе с бабушками, – вернут Украине.

Такое конспирологическое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал полковник запаса СБУ Владимир Мулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в тех, кто сейчас по закону Украины освободил от ответственности всех, кто стрелял в нас на Майдане. Но точно так же должны поступить в отношении тех, кто находится на Донбассе, украинских граждан. Но я вам гарантирую, это не мое мнение, что им амнистии украинский парламент и тот, который будет сейчас, не предоставит.

Естественно, русские своих не бросают, поэтому повстанцев выведут, используют в новых ЧВК, горячих точках, их знания будут нужны России и всем остальным. Эту территорию с бабушками и дедушками запихнут обратно в Украину», – утверждает бывший СБУшник.