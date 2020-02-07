СБУшник предложил белорусам воспитывать «будущих партизан» в украинских детских лагерях

07.02.2020, Киев, Игорь Петров

Белорусских детей можно было бы приглашать в летние лагеря украинских молодежных организаций и готовить из них справжних свидомитов.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Виктор Ягун, генерал-майор запаса, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины (2014-2015), директор Агентства по реформированию сектора безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было много дискуссий о подготовке… я не скажу, что будущих партизан в Белоруссии, но хотя бы создания летних лагерей для обмена молодежью, создания детских лагерей. Надо начинать с низовой структуры.

Я понимаю ситуацию в Белоруссии, когда нельзя создать нормально детскую или молодежную организацию, которая была бы неподконтрольна власти, но вместе с тем надо идти в этом направлении. У нас есть возможность приглашать.

Я как член Союза украинской молодежи, это мощная молодежная организация, которая есть во многих странах мира, там где украинская диаспора. Мы готовы принимать детей из Белоруссии в лагеря. Главное – чтобы они приехали сюда», – заманивает СБУшник.

Эту идею поддержал член ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

«Очень хорошая идея возникла у Виктора Ягуна. Надо ее не забыть. Я помню, в начале 90-х воспитание молодежи в наших лагерях. Из них вырастали хорошие национальные политики… Поэтому я думаю, это хорошая идея. Россия делает такие лагеря, и нам надо делать белорусско-украинские лагеря», – помечтал неонацист.