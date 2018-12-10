10.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Д.Б., Крым, НАТО, Россия, Украина
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СБУшник рассказал, чего не хватило Киеву, чтобы удержать Крым

В 2014 году Киеву хватило бы двух кораблей НАТО в Черном море, чтобы удержать Крым.  Об этом экс-сотрудник киевского главка СБУ Иван Ступак рассказал в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам украинского спецслужбиста, Черное море – традиционная арена противостояния России и НАТО.

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«Идёт обычная игра мускулами. Каждая сторона меряется, у кого больше мышц на данный момент на данной территории. Да, они постоянно меряются в других сферах, но здесь, в Чёрном море, мы видим конкретную территорию, где они меряются. Это больше игра на «кто первый даст слабину, кто испугается»», – подчеркнул он.

Ведущий программы поинтересовался у гостя, может ли «агрессор» совершить действия, подобные тем, что были в Азовском море, но уже в акватории Чёрного.

«Могут. Но тогда нам поможет присутствие НАТО. Есть такое мнение, оно уже не раз озвучивалось, что, если бы в 2014-м году хотя бы один или два корабля НАТО находились в районе Крыма, то мы бы Крым не потеряли. Россияне просто испугались бы и не рискнули противостоять такой огромной махине, как западный мир», – заявил Ступак.

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