СБУшник: Русским плевать на наши праздники – они бьют исключительно по военным объектам

Массированный ракетный удар по Днепропетровску показывает, что русские проводят тщательную разведку и целенаправленно атакуют исключительно объекты, имеющие отношение к ВСУ – места хранения оружия, скопление военных, производства компонентов для вооружений.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, почему русские сейчас обстреливают именно Днепропетровск и «терроризируют гражданские объекты».

«Если про Днепр, про сейчас, то их интересуют исключительно объекты, которые имеют отношение к украинским силам обороны. Масштабы большие, маленькие, средние. Какие-то рабочие группы, военные комиссии, которые заседают, понятное дело, места хранения оружия, места изготовления компонентов.

Это могут быть те же самые беспилотные летательные аппараты какие-то, безэкипажные катера, которые могут производиться в разных регионах Украины – детали, а потом в какой-то локации собираться. Я думаю, что они проводили разведку и это целенаправленно атаковали», – сказал Ступак.