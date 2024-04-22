СБУшник Стариков обеспокоен: Серьёзные силы ВС РФ притаились в ожидании
Несмотря на активизацию практически по всей линии фронта, российское командование оставило не задействованной крупную группировку на Купянском направлении.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идёт давление в Авдеевке, Часов Яре, Новомихайловке, Красногоровке. Сейчас начнётся давление по Ореховскоу направлению. А вот, Купянское и Лиманское – что-то притаились. Там войска стоят, но притаились. Они даже начали определённые части перебрасывать в Часов Яр», – рассуждал он.
«Войска не могут постоянно находиться без войны. Если они не воюют, то начинается разложение личного состава, начинают бухать. А чего вечером делать? Идёт разложение, снижение уровня боеготовности. Никто этого допускать не будет. Но на Купянском направлении сосредоточены серьёзные силы», – жалуется Стариков.
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