СБУшник угрожал сдать своих коллег российскому Генштабу после начала СВО

На Украине проходит суд на бывшим сотрудником СБУ, который, по версии обвинения, угрожал своим бывшим коллегам после начала российской СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает украинское издание «Судебный репортер».

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Так, в ноябре прошлого года СБУ заочно объявила подозрение Назаренко в подготовке к госизмене и покушению на подстрекательство к дезертирству. Он якобы в Telegram угрожал действующим работникам СБУ, что передаст их персональные данные спецслужбам РФ, обещал информировать РФ о местах дислокации подразделений СБУ и предлагал перейти на сторону России.

В материале приводятся такие цитаты из перписки Назаренко со своими коллегами (стилистика и орфография сохранены):

«Ты че думаешь, я потом не напечатаю в генштаб Россиянам выше фамилии?! Письмо им не пошлю, кто какую позицию занимал?! Будешь со мной на контакте, тебя пропущу. Буду слать письмо потом Вася. Я вас там утоплю гнусов. Телефон Петровны дай и тебя список этот обойдет… Чувак на листов 100 напишу и пошлю Аноним. Я расписывать все буду с такими просто мелочами. Степашке скажи пусть мне звонит, решает, чтобы я его не пускал под лед. Волонец будет в списке 1 номером, это даже не обсуждается, там без Милосердия».

«Здарова. Я вас буду сливать, кто при какой позиции был. Ты в моём списке, номер 2 твоя фамилия, на первом Волонец, под лёд пойдёт весь шестой отдел кроме Пыжа, Горобчика и Пташника, за пенсии забудьте, их отменили вместе з выходным пособием, в лучшем случае конец карьеры. Атошники х***ы. Как тебе такое?».

«Есть дело на $100 миллионов нужно деньгі подвести человеку он под Жетомиром на западную 8000$ платит половину. Бери семью и с*****сь оттуда накапанную. Тебе не фига за это не будет. Пересидеть, пока еще можно выехать. С Женой базарь мне звонить только с результатом. Жду ответ. Выезжать можно сейчас или завтра. Утром по ситуации. Лучше сейчас. Сейчас дорога свободная я за этим слежу. Колону с убегающими не трогают».

«Я тебе дал шанс вывести семью назападную. С утра с самого тип засцал ехать, предложения в силе. Когда выедешь набирай (називає номер телефону — ред.). Село Мотыжин. Деньги у него. 8000$».

«Еще есть время с*****ся. Будут репрессии ты же понимаешь».

«Партизанская война будет в Киеве. А потом по крышам авиация будет работать. ВСУ с крыш домов стрингерами работает. Я вам говорил, что … Сейчас мог бы отдыхать с дочкой, ждать пока пройдет активная фаза».

Эти сообщения адресовались трем сотрудникам, с которыми Назаренко был знаком 20 лет и которые донесли на своего бывшего коллегу.

Впрочем, в марте 2023 года он легально приехал на Украину из Чехии, где был арестован. Его адвокаты уверяют: возвращение свидетельствует о том, что Назаренко вернулся, желая разобраться и доказать, что не виноват.

По словам Назаренко, он уволился из СБУ еще в 2019 году по собственному желанию и с тех пор постоянно проживал в Чехии и работал водителем грузовика, о подозрении он вроде бы узнал только 11 декабря прошлого года от знакомых, после чего начал готовиться к возвращению.

При этом он отрицает свою вину.

«Мы всегда так общались. Какой-то двойной смысл в словах, угроз никто в обычных обстоятельствах не воспринял бы реально. Я, очевидно, не осознавал того состояния, в котором находились мои бывшие сослуживцы. В феврале 2022 года я также получал от них угрозы физической расправой, был послан за российским кораблем, но в отличие от них не воспринял это серьезно. Честно говоря, не помнил большинство того, что понаписывали», – говорит в свое оправдание Назаренко.