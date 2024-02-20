СБУшник жалуется, что ВСУ оставили в Авдеевке много трофеев для русских

Украинские военные оставили многочисленные трофеи во время бегства из Авдеевки.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ступак отчитал военных за то, что при проблемах с боеприпасами и их доставкой, они оставили снаряды на позициях при выходе из города.

«Неприятно видеть, как они заходят на наши подземные хранилища, где наши парни и девушки прятались, и они осматривают эти трофеи. Если не ошибаюсь, это были «Джавелины», противотанковые заряды, стрелецкое оружие, минометные снаряды. К сожалению, это неприятно видеть при всем при том, что у нас постоянные провалы с обеспечением», – сказал эксперт.

«Казалось бы, ну что там те мины, ради бога, но неприятно, действительно неприятно. Хочу верить, что потом наши военные проанализируют все ошибки, которые были допущены, чтобы в будущем такого не происходило, потому что было много записей от наших военных о том, что снова мы наступили на те же грабли, что были в Бахмуте.

Но это война, невозможно все сделать вчистую», – заявил Ступак.