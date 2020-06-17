СБУшники схватили храброго одессита, призывавшего к провозглашению Одесской Народной Республики

17.06.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал к созданию «Одесской народной республики».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО. Затем по их заданию призвал в соцсетях поддерживать псевдообразования «Л / ДНР». И, в конце концов, начал пропагандировать за выход Одесского региона из состава Украины.

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и жительства злоумышленника в Одессе. Обнаруженные материалы, свидетельствующие о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к делу», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.