Сбылась майданная мечта: Украину перепрофилировали в европейский хаб по торговле дешёвой рабсилой

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина стимулирует спрос западноевропейских «партнеров» на дешёвую рабочую силу, снабжая их промышленность и коммерческие предприятия перспективными кадрами и настоящими квалифицированными специалистами.

Об этом на пресс-конференции заявил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива», украинский эксперт-международник Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У поляков есть правительственная программа, принятая, если не ошибаюсь, в 2018 году, если и не в 2019-м – на 5 лет, до 2023 года – программа по обеспечению 5 миллионов восточных рабочих для того, чтобы жила и развивалась с этой динамикой, не ухудшаясь, польская промышленность.

Под «восточными рабочими» они имеют в виду и греков, и татар, и молдаван, и нас. Но в первую очередь, нас, потому что они тогда еще, при Гройсмане, хотели совместную комиссию создать, чтобы мы им своих людей продавали и чтобы наши чиновники получали еще какой-то бонус за то, что каждый лишний миллион приезжал», – рассказал политолог.

«Поэтому отношение к нашим людям, которые там работают при втором сроке Дуды, будет позитивно продолжаться. Польская экономика заинтересована в том, чтобы они там работали. И даже будет улучшаться, потому что немцы с этого года упростили порядок трудоустройства для украинских граждан, которые въезжают по этому, имени Петра Алексеевича, безвизовому режиму, который мы уже перестали благодарить, а должны благодарить до конца века – или его, или нашего.

То, что когда-то ввели мадьяры, поляки и чехи – немцы ввели с 1 января этого года: ты въезжаешь на 90 суток, имеешь право трудоустроиться, а потом, не выезжая, работать, отправляя документы. Получается, что у немцев лучше условия, чем у поляков. Но поляки будут за людей биться, чтобы люди в Германию не переезжали», – уверен Рудяков.

Фактически спикер говорил об экспорте квалифицированных специалистов для развития промышленности и коммерческих предприятий западноевропейских государств-партнеров и в первую очередь – Польши.

«Ситуация может сложиться так, что поляки будут им (украинским рабочим – ред.) еще подарки дарить на День Независимости и на День принятия декларации (о государственном суверенитете – ред.)», – предположил украинский эксперт-международник.