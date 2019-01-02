Сбылась мечта двух украинцев- они встретили Новый год в Чернобыльской зоне

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Полиция обнаружила и задержала двух украинцев – мужчину и женщину, которые проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и планировали встретить там Новый год, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов.

По словам задержанных, они обустроили себе ночлег в заброшенном, пустом здании, так как “мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере”.

В отношении правонарушителей были составлены админпротоколы по ст. 46 ч. 1 КоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отмечается, что за 2018 полиция обнаружила и задержала в зоне ЧАЭС 196 сталкеров.