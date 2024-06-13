«Сбылась мечта МВФ» – в Киеве плачутся о росте цен на всё

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 20:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, ЖКХ, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Увеличенние тарифов на электроэнергию в два раза привёл к росту цен на все остальные товары и услуги.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэкперт» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Увеличенние тарифов на электроэнергию в два раза привёл к росту цен на все остальные...

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«В данный момент у нас экономика, дышащая на ладан, пятый месяц падают бюджетные доходы. Энергетический шок, повышение тарифов в два раза, это рикошетом ударит по гривне, и потянутся все цены. Потому что электроэнергия заложена в любых продуктах и услугах, а здесь рост в два раза!» – сказал Золотарев.

«Сбылась голубая мечта МВФ о том, чтобы на Украине была мировая цена на электроэнергию. Тридцать лет это продавливали, и теперь у нас как в Испании – 11 евроцентов за киловатт. Но в Испании пенсия 900 евро, минимальная зарплата 1150 евро, и плюс 13 и 14 зарплаты, иногда. И сравните с доходом украинских пенсионеров, средняя пенсия чуть больше ста долларов.

Плюс – поднимают цены на топливо. При нынешнем курсе гривны это будет под 70 гривен за литр бензина», – добавил эксперт.

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