Сбылась мечта украинского посла: в Японии открыли ресторан с борщом

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Новости Украины

В столице Японии Токио открыли первый украинский ресторан с борщом в меню.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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«Моя мечта наконец-то сбылась. Сегодня мы открыли наш первый украинский ресторан в Токио. Борщ был очень вкусный, меню хорошее, люди приветливые, украинцы работают. Очень хорошее место», – сообщил посол.

Ранее украинские шеф-повара Юрий Ковриженко и Ольга Цибитовская открыли в Лондоне ресторан Mriya Neo Bistro. По их словам, заведение станет местом, которое будет популяризировать украинскую культуру, знакомить посетителей с традиционной украинской кухней и служить частью дома для беженцев.

Напомним, украинское Минкультуры развернуло бешеную активность по вопросу закрепления борща на уровне ЮНЕСКО в качестве культурного достояния именно Украины, а не России. Министр Александр Ткаченко собирается «отнять борщ у оккупантов».