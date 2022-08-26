Сценарии украинского апокалипсиса: как пойдет СВО в ближайший год

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Новости Украины

СВО в своем неспешном развитии преодолела полугодовой экватор и всем понятно, что в таком режиме как сейчас противники не могут воевать долго. Так что эскалация неизбежна, вопрос лишь в том, когда и где.

То, что озвучивавшиеся ранее украинские планы наступления на юг и «освобождения Крыма с Херсоном» оказались фанфаронством и фальстартом, не должно успокаивать. Украинские власти и сами признают, что те слова разнообразных арестовичей были не более чем белым шумом, информационным прикрытием, отвлекающим внимания от подготовки к реализации какого-то другого сценария.

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Тот факт, что украинцы не отказались от планов контрнаступления косвенно подтверждают и свежие наблюдения военкора Юрия Котенка:

«Противник пытается тактически активизироваться на всей линии фронта от Донецка до Запорожья. Укры сегодня с ночи и по самое утро прощупывают малыми группами линию фронта, создавая имитации прорывов. Пока выглядит все как именно поиск слабых мест нашего переднего края».

Из этого можно сделать вывод, что какого-то конкретного направления предполагаемого удара пока еще нет – у Залужного будут действовать по обстоятельствам, а поиск именно слабого звена в российской обороне нужен для того, чтобы украинский контрудар вышел как можно более пиарно громким.

В отличие от ВС РФ украинцы придают большое значение именно пропагандистской составляющей своих действий, умудряясь раздувать великие победы даже из самых мелких достижений на фронте.

А пока что мировые аналитики гадают, как будут развиваться события на украинских фронтах следующие полгода. Судя по тональности публикаций, сегодня уже практически никто не сомневается в том, что нынешняя кампания вползет в свой зимний этап.

По мнению военного аналитика британской The Guardian Дэна Саббага, у развития конфликта на Украине есть пять возможных сценариев. Наиболее вероятен, по его мнению, инерционный сценарий – то есть боевые действия затянутся еще на год, однако с меньшей интенсивностью, чем весной.

Второй сценарий исходит из базового допущения об исчерпании у Киева средств для эффективного наступления. В пользу этого сценария косвенно свидетельствуют постоянные жалобы Зеленского и Ко на постепенное уменьшение объемов западной помощи. Одним из последних сигналов такого рода стало растиражированное в СМИ интервью посла Украины в Испании Сергея Погорельцева, крайне недовольного объемами помощи со стороны Мадрида.

«Не могу сказать, что мы удовлетворены. Последняя отправка испанского оружия Украине состоялась в начале мая. Это недостаточная помощь. С тех пор есть «некоторый прогресс», хотя динамика для Киева не самая лучшая. Идеально было бы получить бесплатную военную помощь, но Киев может рассмотреть и вариант закупки», – говорит дипломат

Правда, он не уточнил откуда на это возьмутся деньги у страны с месячным дефицитом бюджета в 5 миллиардов долларов, перекрываемым за счет кредитов и просто благотворительности.

Третий из рассматриваемых The Guardian вариантов дальнейшего развития военного сюжета основан на допущении, что Россия будет прорываться вперед, однако тут тоже непонятно, откуда у РФ возьмутся для этого такие серьезные мобилизационные резервы если мы их не наблюдаем сейчас – в период операционного затишья.

Четвёртый сценарий основан на учете невоенного фактора. Это если холодная зима ускорит наступление нового кризиса в Европе и мире и всем станет резко не до Украины и ее проблем, которые уйдут в повестке на второй-третий план.

Наконец, пятый вариант по версии The Guardian предполагает ответ на поистине гамлетовский вопрос: хочет ли коллективный Запад победы Украины или же роль киевских марионеток – просто держаться на плаву и не пойти ко дну?

Ключевую роль в ответе на этот вопрос играет готовность натовцев обеспечить не просто текущие потребности Украины, но создать ей реальное преимущество в ресурсах и вооружениях, поскольку преимущество в живой силе у нее и так есть.

Ответа на этот вопрос пока нет ни у кого, и думается, сам Запад будет определяться с этим не раньше, чем убедится в не фатальности для себя грядущей зимы в энергетическом и экономическом смыслах. Если зима будет не слишком холодной, социальная обстановка не угрожающей, а потери не катастрофическими, то могут и рискнуть.

Что бросается в глаза в каждом из прогнозов – это то, что ни один из вариантов моделирования ситуации не предполагает тактического поражения России и победы Украины. Диапазон вариативностей – от «все остается как есть» до российского «штурма и натиска».

Правда, справедливости ради, западные аналитики не сильно верят в излишнюю результативность такого сценария. Я к тому, что в ближайший год русские, если смотреть с западной колокольни, не дойдут ни до Киева, ни до Львова.

Но, тем не менее, как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. «Худшим» в понимании западных стратегов является непредвиденно быстрое продвижение русских сил. В него сейчас никто не верит, включая и большинство аналитиков в самой России, но мало ли. «Черного лебедя», как фактор еще никто не отменял. Так что на всякий случай украинских военных готовят и к ближним боям.

Подобный вывод американское издание The New York Times сделало на днях на основании анализа перечня передаваемого вооружения. В новый пакет американской военной помощи входят 40 БТР, оснащенных тралами для разминирования, а также более легкие гаубицы и безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Также ВСУ передаются ПТРК TOW, которые можно установить на обычный пикап, что повышает маневренность подразделения. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, новые поставки призваны повысить мобильность украинской армии, прежде всего, на юге страны.

Ряд российских авторов признают опасность подобных планов США, поскольку после нового пакета помощи ВСУ на три миллиарда долларов, украинская армия вполне может стать технологичнее тех подразделений ВС РФ, которые принимают участие в боевых действиях.

«Плюс численное превосходство. Сочетание этих факторов + переход в позиционку и эпичные бои бригадного уровня за посадку приводят к катастрофическому затягиванию войны и увеличению жертв», – считает политтехнолог и волонтер Игорь Мангушев.

Симметричным ответом, который нивелирует преимущества ВСУ, он считает превентивные удары по критической инфраструктуре Украины.

«Украинский солдат не сможет воевать спокойно, если дома у него будет сидеть семья без света, тепла, воды и еды. Уничтожение критической гражданской инфраструктуры становится принципиально важным вопросом. Если мы хотим победить. Хочешь сберечь русских солдат – бей по украинским ТЭЦ», – пишет Мангушев.

Так или иначе, у любого прогноза есть свой срок годности. Справедливы ли вышеприведенные сценарии, и какой из них «выстрелит», станет понятно уже осенью.

Ясно одно – оптимизм насчет завершения военной кампании в этом году, похоже, окончательно скончался своей смертью. Так что можно согласиться с выводами китайского официоза Global Times насчет того, что Запад превратил Украину в оружейный полигон и мясорубку для ослабления РФ.

Победит ли Россия – можно спорить. Но Украина при таком раскладе попросту обречена, ведь бесконечная война будет вестись на ее территории, медленно но верно превращая ее в руину.