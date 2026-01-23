Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву не грозит удар российской ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой, но есть опасность «нетрадиционного ядерного взрыва».

Об этом британскому таблоиду The Mirror заявил бывший сотрудник ЦРУ Эндрю Бустаманте, работавший в ВВС США и занимавшийся операциями с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Большую обеспокоенность в 2026 году и в последующие годы вызывает нетрадиционный ядерный взрыв или ядерная детонация. Вспомните о «грязной бомбе» или контрабандной ядерной боеголовке».

Он говорит, что не верит, что в запуск по Киеву ракеты типа «Орешник».

«Этого не произойдет. Но вполне возможно, что в Киеве произойдет ядерный взрыв, доставленный в чемоданчике с ядерным зарядом, который вывезут из Беларуси», – пугает бывший ЦРУшник.

По его мнению, этот заряд могут активировать дистанционно спустя месяцы после того, как он окажется в Киеве.