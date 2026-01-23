Сценарий британской газеты: Доставить в Киев ядерную бомбу, взорвать дистанционно, обвинить Россию

Олег Кравцов.  
23.01.2026 13:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 662
 
Великобритания, Военные преступления, Война, Дзен, Киев, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина


Киеву не грозит удар российской ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой, но есть опасность «нетрадиционного ядерного взрыва».

Об этом британскому таблоиду The Mirror заявил бывший сотрудник ЦРУ Эндрю Бустаманте, работавший в ВВС США и занимавшийся операциями с межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Большую обеспокоенность в 2026 году и в последующие годы вызывает нетрадиционный ядерный взрыв или ядерная детонация. Вспомните о «грязной бомбе» или контрабандной ядерной боеголовке».

Он говорит, что не верит, что в запуск по Киеву ракеты типа «Орешник».

«Этого не произойдет. Но вполне возможно, что в Киеве произойдет ядерный взрыв, доставленный в чемоданчике с ядерным зарядом, который вывезут из Беларуси», – пугает бывший ЦРУшник.

По его мнению, этот заряд могут активировать дистанционно спустя месяцы после того, как он окажется в Киеве.

Разумеется, России нет смысла применять в Киеве такого рода оружие – ее армия и без того владеет инициативой. А вот терпящая поражение Украина и ее западные союзники вполне способны организовать взрыв «грязной ядерной бомбы» в Киеве, чтобы возложить ответственность на Россию.

